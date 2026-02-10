Curarsi in Molise è una lotteria La carenza di personale è estrema ma i concorsi vanno deserti Liste d’attesa? Lunghissime chi può sceglie il privato

La sanità in Molise è in grave crisi. La carenza di personale rende difficile garantire servizi ai cittadini. I concorsi pubblici restano vuoti e le liste d’attesa si allungano sempre di più. Chi può, sceglie di andare al privato, lasciando il pubblico in forte difficoltà. La situazione è sotto gli occhi di tutti e non sembra migliorare.

Massimo Peccianti è segretario di Anaao Assomed Molise, associazione rappresentativa di dirigenti medici e sanitari. Da molti anni è presente ai tavoli istituzionali per la sanità molisana, commissariata da circa un ventennio. Nelle scorse settimane, la questione ha ricevuto rilevanza mediatica grazie al presidio in tenda del sindaco d'Isernia Piero Castrataro e la fiaccolata per le vie cittadine, una mobilitazione che ha fatto scendere in strada più di 7mila persone. Cosa significa curarsi in Molise? E' una lotteria. Se non hai un bisogno estremo puoi anche seguire le vie normali e magari aspetti molto tempo.

