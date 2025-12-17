Curarsi è diventato un lusso? Liste d' attesa infinite e ospedali con poco personale | l' ultimo report di Cittadinanzattiva è un grido d' aiuto

Il diritto alla salute in Italia è sotto pressione a causa di lunghe liste d’attesa, carenza di personale e disparità territoriali. Il nuovo report di Cittadinanzattiva evidenzia come queste criticità mettano in discussione l’accessibilità e la qualità delle cure, segnalando un sistema sanitario in difficoltà e la necessità di interventi urgenti.

Lunghe liste d'attesa, carenza di personale e marcate disparità territoriali mettono a rischio il diritto alla salute in Italia. È l'allarme lanciato da Cittadinanzattiva con i due rapporti sulla Salute e sulle Politiche della cronicità.

