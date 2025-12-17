Curarsi è diventato un lusso? Liste d' attesa infinite e ospedali con poco personale | l' ultimo report di Cittadinanzattiva è un grido d' aiuto

Il diritto alla salute in Italia è sotto pressione a causa di lunghe liste d’attesa, carenza di personale e disparità territoriali. Il nuovo report di Cittadinanzattiva evidenzia come queste criticità mettano in discussione l’accessibilità e la qualità delle cure, segnalando un sistema sanitario in difficoltà e la necessità di interventi urgenti.

L unghe liste d’attesa, carenza di personale e marcate disparità territoriali mettono a rischio il diritto alla salute in Italia. È l’allarme lanciato da Cittadinanzattiva con i due rapporti sulla Salute e sulle Politiche della cronicità. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Fino a un anno per una Tac: l’Italia e quel diritto alla salute che sta scomparendo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Liste d’attesa infinite: “Mia cognata di 81 anni deve aspettare il 2028 per una mammografia”

Leggi anche: Liste d’attesa infinite, l’accordo con i medici: “Meno esami, più soldi”

SSN al collasso: curarsi è un lusso. Boom della sanità privata. Aumentano gli italiani che rinunciano a curarsi!

