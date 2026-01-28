Liste d' attesa chi non riesce a prenotare ed è costretto a virare sul privato può chiedere il rimborso all' Ausl Ecco come

Se non riesci a prenotare una visita con il sistema sanitario pubblico a causa delle lunghe liste d’attesa, puoi chiedere il rimborso all’Ausl. In pratica, se scegli di pagare una visita privata perché non trovi posto, hai diritto a recuperare i soldi. Basta seguire le procedure previste dall’azienda sanitaria, che ora spiegano chiaramente come fare.

Un’indagine Nomisma per UniSalute evidenzia che oltre la metà degli italiani sono soddisfatti delle cure pubbliche, ma il 30% ricorre al privato per le lunghe liste d’attesa.

