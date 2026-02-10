#cuoriconnessi come prevenire bullismo e cyberbullismo Capo della Polizia Pisani | importante il confronto con genitori e docenti

La Polizia di Stato e Unieuro continuano a lavorare insieme per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Il capo della Polizia Pisani sottolinea l’importanza di coinvolgere genitori e insegnanti in un confronto diretto per prevenire i danni di questi fenomeni. Da dieci anni, il progetto mira a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie, offrendo strumenti concreti per riconoscere e contrastare comportamenti nocivi online e offline.

Sensibilizzare e informare sui temi del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia: è l’obiettivo del progetto #cuoriconnessi, portato avanti da 10 anni dalla Polizia di Stato con Unieuro. L’incontro si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, in occasione del Sid, il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Oltre 1.200 studenti in sala e più di 241mila collegati in streaming da tutta Italia. Il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, ha sottolineato l’importanza del confronto con genitori e insegnanti per individuare quegli «indici sintomatici, spesso frutto di un uso distorto delle tecnologie, e per raccogliere suggerimenti utili a tradurre in pillole educative volte a prevenire il verificarsi di fenomeni odiosi come quelli del cyberbullismo». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - #cuoriconnessi, come prevenire bullismo e cyberbullismo. Capo della Polizia Pisani: importante il confronto con genitori e docenti Approfondimenti su cuoriconnessi Insieme contro bullismo e cyberbullismo: la Polizia di Stato incontra giovani e genitori del Ravenna Fc Cyberbullismo e giovani: Unieuro e Polizia celebrano 10 anni di #cuoriconnessi Quest’oggi si sono riuniti in una cerimonia ufficiale per celebrare i dieci anni del progetto #cuoriconnessi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Per me un onore essere a fianco della polizia, oggi con il Prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia, Direttore Generale di Pubblica Sicurezza e la Dott.ssa Eva Claudia Cosentino, dirigente del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana. Con - facebook.com facebook Il Capo della Polizia Pisani incontra a Torino il personale del V Reparto Mobile x.com

