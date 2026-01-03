Volley Maschile A3 La Stadium ospita Gabbiano C’è da riscattare il ko dell’andata

Stadium Mirandola torna in campo questa sera alle 20 nel campionato di A3 di pallavolo maschile, affrontando Gabbiano nel match di ritorno. Dopo la sconfitta dell’andata, la squadra cerca una vittoria per riscattarsi e migliorare la posizione in classifica. L'incontro si svolge al PalaSimoncelli, offrendo un'occasione importante per i padroni di casa di confermare il proprio valore sul campo.

Parte il girone di ritorno nel campionato di A3 di pallavolo maschile, e la Stadium Mirandola ritrova il PalaSimoncelli dove, questa sera alle 20.30 ospiterà la formazione mantovana del Gabbiano Farmamed: all’andata finì 3-1 per la formazione virgiliana, ma alla Stadium iniziò la nuova avventura nella terza serie nazionale con tanto rammarico, per aver fallito l’occasione di portare la gara almeno al tie break, e poca chiarezza su come si sarebbe sviluppata la stagione. Dopo undici giornate, la situazione si è un po’chiarita, con la formazione mantovana saldamente al centro classifica e la Stadium ancora troppo vicina alla zona bollente di un torneo che per ora non ha espresso un livello tecnico elevatissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

