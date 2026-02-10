In pieno inverno, a Cortina d’Ampezzo, i lavori sulla pista da sci sembrano ancora lontani dalla conclusione. Cumuli di terra e transenne ovunque, con alcune parti ancora incomplete e il terreno che si intravede sotto la neve. La situazione appare caotica, con le operazioni di allestimento ferme o a metà, mentre gli appassionati e gli operatori si muovono tra le macerie di un cantiere ancora in evoluzione. La stagione sciistica si avvicina, ma il fronte delle preparazioni sembra ancora molto da sistemare.

Gli slittini e i bob scivolano sulla nuovissima pista ghiacciata " Eugenio Monti " di Cortina, le gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vengono riprese dalla televisione e si svolgono regolarmente, ma tutto attorno all'impianto c'è il deserto. Un deserto bianco. La neve copre pietosamente il cantiere lasciato incompiuto da Impresa Pizzarotti, che ha eseguito i lavori da 82 milioni di euro per conto di Società Infrastrutture Milano Cortina (Simico).

© Ilfattoquotidiano.it - Cumuli di terra, posti in piedi sulla neve, transenne ovunque: il lato nascosto (e incompleto) della pista di Cortina | Foto

