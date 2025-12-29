Il lato nascosto della star | Buona e piena di dubbi Non si sentiva importante

Eric Fottorino rivela un lato inedito di Brigitte Bardot, lontano dai riflettori e dall’immagine pubblica. Scrittore e giornalista, ex direttore di Le Monde, Fottorino descrive una donna “buona e piena di dubbi”, che non si sentiva importante. Un ritratto intimo e autentico della star, che invita a riconsiderare la sua figura oltre il mito mediatico.

Scrittore, giornalista, per cinque anni direttore di Le Monde, fondatore del settimanale Le 1 e del periodico Légende, Eric Fottorino (foto) parla con grande tenerezza di Brigitte Bardot: una star – afferma – molto diversa da quella che il pubblico conosce. In che senso diversa? "La BB degli inizi appariva come una bella ragazza sfrontata e dissoluta, una svergognata, una provocatrice pronta ad andare a letto con chiunque. Questa era la facciata su cui si accendevano i riflettori cinematografici. Proiettavano un'immagine della donna che la società patriarcale dell'epoca non poteva sopportare, e infatti c'erano uomini e donne che la insultavano e le sputavano addosso quando la incontravano.

