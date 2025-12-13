Disastro Lungomare dopo il Gran Premio di Napoli | alberi distrutti cumuli di rifiuti e paglia ovunque

Dopo il Gran Premio di Napoli, il Lungomare si presenta in condizioni di completo degrado. Alberi abbattuti, cumuli di rifiuti e paglia ovunque testimoniano i danni causati dall'evento e dai conseguenti disagi. La zona, che dovrebbe essere un simbolo di bellezza e vivibilità, si trova in uno stato di forte abbandono e incuria.

Dopo la gara automobilistica, che si è svolta nel weekend dell'Immacolata, il Lungomare si presenta pieno di rifiuti; c'è persino un albero sradicato. Fanpage.it

