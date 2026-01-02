Strage di Crans-Montana la bacheca della speranza su Instagram | Aiutateci a trovare i nostri figli i nostri amici

La tragedia di Crans-Montana ha lasciato molte persone in cerca di risposte. Sulla piattaforma Instagram è stata creata una bacheca della speranza, dove sono raccolte le foto e i nomi di figli e amici scomparsi, come Achille, Giovanni, Ephraim, Tristan e Guillaume. Un punto di riferimento per chi cerca e chi si offre di aiutare, nella speranza di ritrovare i propri cari.

Una bacheca online. Decine e decine di volti. Di nomi: Achille, Giovanni, Ephraim, Tristan, Guillaume. Come lumini accesi su Instagram perché la speranza non si spenga. È il profilo cransmontana.avisderecherche. In una manciata di ore ha già raccolto più di 14mila follower: parenti, amici alla disperata ricerca di notizie, anche soltanto frammenti per continuare a sperare. E, certo, anche persone qualunque che sentono il bisogno di partecipare a questa tragedia che ha coinvolto e unito tutta l’Europa. Sono 43 finora i post comparsi. Ognuno una storia. Come quella di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Crans-Montana, la bacheca della speranza su Instagram: “Aiutateci a trovare i nostri figli, i nostri amici” Leggi anche: "Aiutateci a trovare i nostri figli". L'appello dei genitori di Emanuele e Giovanni Leggi anche: “Aiutateci a trovarli”. Strage Crans Montana, chi sono i 6 italiani scomparsi: lo strazio delle famiglie Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage di Crans-Montana, i familiari alla disperata ricerca dei propri cari: le autorità svizzere aprono un account social per aiutarli - Montana, le autorità svizzere hanno aperto un account su Instagram per aiutare i familiari dei dispersi ... notizie.it

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza. La procuratrice: “Priorità all’identificazione delle vittime” - La procuratrice Pilloud indaga sulle cause dell'incendio e punta all'identificazione delle vittime ... ilfattoquotidiano.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.