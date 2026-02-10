Crotone sfida alla Casertana | inseguita la quinta vittoria consecutiva come nel 2015-16 l’anno della Serie A
Questa sera il Crotone punta a mantenere la serie positiva contro la Casertana. I calabresi vogliono raggiungere la quinta vittoria di fila come nel 2015-16, l’anno in cui conquistarono anche la promozione in Serie A. La squadra di casa si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di continuare il momento favorevole e avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica.
Il Crotone si appresta a una sfida cruciale contro la Casertana, con l’obiettivo di eguagliare una storica impresa: conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato. L’ultima volta che i rossoblù avevano realizzato una serie di successi di questo tipo risale alla stagione 2015-2016, stagione culminata con la promozione in Serie A sotto la guida di Ivan Juric. La partita si disputerà questa sera alle ore 20:30. La trasferta di Caserta rappresenta un banco di prova importante per il Crotone, che naviga in un momento di forma eccezionale. Quattro vittorie consecutive avevano già permesso alla squadra di eguagliare la serie di successi ottenuta nel settembre 2022 con Lerda in panchina.🔗 Leggi su Ameve.eu
