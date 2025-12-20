La Reggina vuole chiudere contro il Sambiase l’anno solare nel migliore dei modi; la partita, in programma domenica (inizio ore 15.00) allo stadio “D’Ippolito”, è valida per la 17^ giornata del girone I di Serie D. La squadra amaranto è reduce da quattro vittorie di fila, che hanno ridato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - La Reggina sfida il Sambiase per chiudere l’anno con la quinta vittoria di fila

Leggi anche: La Reggina supera l’ostacolo Sambiase e passa il turno in Coppa

Leggi anche: La Reggina batte di misura il Gela e conquista la seconda vittoria di fila

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Reggina: chiudere il 2025 con un’altra vittoria, altrimenti sarà tutto inutile; Reggina, vigilia del Sambiase: ora conta solo il campionato.

La Reggina sfida il Sambiase per chiudere l’anno con la quinta vittoria di fila - 00) allo stadio “D’Ippolito, è valido per la 17^ giornata del girone I di Serie D ... reggiotoday.it