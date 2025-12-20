La Reggina sfida il Sambiase per chiudere l’anno con la quinta vittoria di fila
La Reggina vuole chiudere contro il Sambiase l’anno solare nel migliore dei modi; la partita, in programma domenica (inizio ore 15.00) allo stadio “D’Ippolito”, è valida per la 17^ giornata del girone I di Serie D. La squadra amaranto è reduce da quattro vittorie di fila, che hanno ridato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: La Reggina supera l’ostacolo Sambiase e passa il turno in Coppa
Leggi anche: La Reggina batte di misura il Gela e conquista la seconda vittoria di fila
Reggina: chiudere il 2025 con un’altra vittoria, altrimenti sarà tutto inutile; Reggina, vigilia del Sambiase: ora conta solo il campionato.
La Reggina sfida il Sambiase per chiudere l’anno con la quinta vittoria di fila - 00) allo stadio “D’Ippolito, è valido per la 17^ giornata del girone I di Serie D ... reggiotoday.it
Reggina: chiudere il 2025 con un’altra vittoria, altrimenti sarà tutto inutile - La Reggina sembra aver superato il momento più critico, grazie a una serie di vittorie che hanno ridato fiducia alla squadra. citynow.it
Reggina, colpo con il Paternò. Il Sambiase perde in casa, la Vibonese si salva nel finale - A Paternò arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Torrisi, che conferma solidità, carattere e una crescente consapevolezza nei propri mezzi. corrieredellacalabria.it
Durante la sfida tra Sambiase e Reggina 1914, ultras e tifoserie uniscono le forze per sostenere Mariano, bambino dell’hinterland lametino affetto da una malattia rara. Una raccolta fondi condivisa che supera i colori e rimette al centro il senso più autentico del - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.