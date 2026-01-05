valsa group la quinta vittoria consecutiva

Valsa Group ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato, consolidando la propria posizione in classifica. Dopo una partenza difficile, caratterizzata da alcuni errori al servizio, la squadra ha saputo reagire e conquistare un risultato importante sul campo di Padova. Questa serie positiva testimonia un momento di crescita e solidità, con Modena che continua a dimostrarsi superiore rispetto alle squadre che la seguono in classifica.

di Alessandro Trebbi PADOVA Quinta vittoria consecutiva in campionato e altri due punti guadagnati sul quinto posto per una Modena che dopo una partenza sonnacchiosa e costellata di errori al servizio fa sua l’intera posta anche sul non semplice campo di Padova, confermando una tendenza brillante di questo ultimo scorcio di stagione, ovvero quella di sapersi imporre sulle squadre che le stanno dietro in classifica e che sulla carta sono più deboli. Un 3-1 in favore di Anzani e compagni dopo un primo set disastroso, grazie a una sveglia suonata immediatamente a inizio secondo parziale e alle prestazioni di altissimo profilo di Luca Porro, forse alla sua migliore performance stagionale proprio sul campo della sua ex squadra, e di un ormai irremovibile Giovanni Sanguinetti, che in questa stagione ha raggiunto un livello medio di rendimento impensabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

