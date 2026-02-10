Crotone nella sala consiliare Falcone e Borsellino il giorno del Ricordo

Questa mattina a Crotone si è tenuto un evento nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” per ricordare il “Giorno del Ricordo”. La cerimonia è stata organizzata dalle commissioni del Comune e ha visto la presenza di studenti delle scuole locali, l’Istituto Donegani e l’Omnicomprensivo di Strongoli. I giovani hanno partecipato attivamente, ascoltando i discorsi e riflettendo sulla storia che si vuole mantenere viva.

Nella Sala Consiliare "Falcone e Borsellino", in occasione del "Giorno del Ricordo", si è svolta un'iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità e dalla IV Commissione Consiliare, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti dell'Istituto Donegani e dell'Istituto Omnicomprensivo di Strongoli. L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione profonda su una delle pagine più dolorose e a lungo trascurate della storia italiana: quella delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Un dramma collettivo che ha segnato migliaia di famiglie, costrette ad abbandonare la propria terra, le proprie case e le proprie radici.

