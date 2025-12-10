Bagheria un concerto di Natale con l' orchestra e il coro dell' istituto Falcone e Borsellino in aula consiliare

Palermotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagheria, l'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale

Un evento musicale speciale in occasione delle festività natalizie: il "Concerto di Natale" dell'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "Falcone e Borsellino" di Aspra BAgheria suonerà e canterà in aula consiliare.L'appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre, alle ore 16:00. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

