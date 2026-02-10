Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci | Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato

Guido Crosetto si presenta di persona alla Camera per chiedere la fiducia sul decreto che invia nuove armi all’Ucraina. È la prima volta che il ministro si presenta così, senza delegare altri. Durante il suo intervento, attacca Vannacci, criticando chi “sputa nel piatto in cui ha mangiato”. Il voto arriva oggi, mentre la discussione si fa sempre più tesa.

Guido Crosetto, è venuto personalmente, come non era mai successo, a chiedere la fiducia sul decreto che invia nuove armi all’Ucraina oggi, 10 febbraio, in votazione alla Camera dei deputati. E non ha negato che la decisione di blindare la maggioranza su questo argomento sia fortemente politica. Ad attivare la procedura di emergenza è stato l’emendamento presentato dai tre deputati di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che propone di sopprimere l’articolo 1 del decreto, cioè quello che invia armi e aiuti civili, il cuore della norma. Il rischio, paventato, era che tra assenze e voti a favore, i voti per quella proposta fossero più ampi e ricevessero consensi soprattutto dai parlamentari della Lega, che a lungo, nei mesi scorsi, hanno portato avanti la battaglia per rivedere il decreto, arrivando a proporre di togliere la parola “militari” dal titolo della norma.🔗 Leggi su Open.online

