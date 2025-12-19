McTominay non sputa nel piatto in cui ha mangiato | Troppo facile dire che se lasci lo United diventi più forte

Scott McTominay sfata il mito secondo cui lasciare il Manchester United garantisce miglioramenti. In un’intervista a CBS Sports Golazo con Kate Abdo, il centrocampista britannico sottolinea che non è così semplice e che i successi dipendono da molteplici fattori. Un pensiero che invita a riflettere sulla reale natura della crescita professionale e sulle sfide di lasciare un club storico come lo United.

In un’intervista concessa da Scott McTominay a Cbs Sports Golazo, ai microfoni di Kate Abdo, il centrocampista ha parlato del “mito” dei giocatori che lasciano il Manchester United e rendono meglio altrove. Le parole di McTominay. « È troppo facile dire: “Oh, hanno lasciato il Manchester United e ora stanno andando bene”. Nel mio ultimo anno lì ho fatto bene: ho segnato 10 gol e abbiamo vinto un trofeo (una coppa d’Inghilterra). «Con Marcus (Rashford), ovviamente, ci sono state questioni diverse che potrebbero essere emerse e sulle quali non entreremo. Tuttavia, Marcus è un grande giocatore ed è sempre stato un grande giocatore: è una delle leggende del club, ha segnato tantissimi gol per il Manchester United e ha fatto tante grandi cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

