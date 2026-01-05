Grosso pino crolla e travolge 2 auto in transito | attimi di paura in centro ad Ancona

Da ilrestodelcarlino.it 5 gen 2026

Nella giornata del 5 gennaio 2026, nel centro di Ancona, un grosso pino è crollato travolgendo due auto in transito. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i passanti e ha provocato disagi nel traffico locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza degli alberi lungo le vie cittadine.

Ancona, 5 gennaio 2026 — Un boato improvviso, poi il caos nel cuore di uno dei viali più trafficati della città. Corso Amendola, ad Ancona, si è trasformato in pochi istanti in uno scenario di paura quando un grande pino si è abbattuto sulla carreggiata, coinvolgendo auto in transito e veicoli parcheggiati. È successo intorno alle 11.45 di oggi, lunedì 5 gennaio, in un orario di intenso passaggio, amplificando l’impatto dell’accaduto e i disagi per la circolazione. Il crollo improvviso dell’albero. Secondo le prime ricostruzioni, l’albero è crollato improvvisamente finendo sopra un muretto di confine, che non ha retto all’urto ed è collassato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

