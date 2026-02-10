Cristina D’Avena ospite d’onore | Torno a Terni con grande felicità per condividere l’emozione della mia musica

Cristina D’Avena torna a Terni e si prepara a emozionare il pubblico con la sua musica. Giovedì 12 febbraio, al PalaTerni, la cantante sarà ospite d’onore dell’evento ‘Il Carnevale di San Valentino’. Con un sorriso, D’Avena ha detto di essere felice di tornare in città e di condividere ancora una volta la sua passione con i fan. L’atmosfera promette di essere vibrante, tra musica, spettacoli e tanta allegria.

Musica, spettacoli e intrattenimento. Giovedì 12 febbraio il PalaTerni ospiterà un evento davvero speciale denominato ‘Il Carnevale di San Valentino’. Ad organizzare la manifestazione l’associazione ‘Terni Città Futura’ capitanata da Michele Rossi. Alle 17 inizierà un pomeriggio davvero.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Cristina DAvena TERNI Carnevale di Senigallia, l'ospite speciale sarà Cristina D'Avena La città di Senigallia si prepara a festeggiare la 42esima edizione del suo Carnevale. Cristina D’Avena: “La mia fiaba a Sanremo, nel futuro c’è un musical” Cristina D’Avena si prepara a salire sul palco di Sanremo, dove canterà in duetto con le Le bambole di pezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cristina DAvena TERNI Argomenti discussi: Cristina D’Avena inaugura il Carnevale di Lamezia 2026: musica e divertimento nonostante la pioggia; Cristina D'Avena in concerto a Genova, ospite della fiera Megacon; Carnevale a Senigallia e nelle sue frazioni; Sanremo, Nino Frassica ospite della finale per lanciare ‘Sanremo Top’. Cristina D'Avena in concerto a Genova, ospite della fiera MegaconCristina D'Avena torna ospite al Megacon di Genova, la fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop in programma alla Fiera di Genova ( Padiglione Blu ). Il concerto di Cristina D'Avena, presente ... mentelocale.it Carnevale a Civitanova Marche: oltre mille figuranti, 20 gruppi iscritti e l’energia di Cristina D’AvenaCarnevale a Civitanova Marche, grande protagonista dell’edizione 2026 sarà Cristina D'Avena, che sarà ospite del Festival di Sanremo ... centropagina.it La nostra splendida Cristina D'Avena è voce e volto ufficiale della nuova campagna di McDonald's! Avete già beccato lo spot in TV https://youtu.be/EY8TvL4PYu4si=VykEhzla-bc-oIcN #cristinadavena #mcdonaldsitalia #tisbloccounricordo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.