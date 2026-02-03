Cristina D’Avena | La mia fiaba a Sanremo nel futuro c’è un musical

Cristina D’Avena si prepara a salire sul palco di Sanremo, dove canterà in duetto con le Le bambole di pezza. La cantante, molto amata dal pubblico, si racconta e rivela di avere in mente un musical per il futuro. La sua partecipazione al festival segna un nuovo capitolo nella sua carriera, tra musica e progetti teatrali.

Bologna, 3 febbraio 2026 – È diventata testimonial tra le più richieste per le campagne pubblicitarie Cristina D’Avena, che il grande pubblico televisivo potrà ammirare durante il prossimo festival di Sanremo, dove duetterà con il gruppo punk al femminile Le bambole di pezza. La cantante bolognese, stella dell’universo dei cartoni animati, con le tantissime sigle che l’hanno fatta diventare una celebrità, protagonista di storiche edizioni dello Zecchino d’Oro, arriva il 14 febbraio a Bologna all’Estragon (Via Stalingrado 83, ore 21) per un concerto di San Valentino insieme ai Gem Boy. Signora D’Avena, il concerto di Bologna precede la sua apparizione a Sanremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente tutte le coppie di artisti che si sfideranno a Sanremo 2026.

