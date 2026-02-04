Dimissioni del Comitato di sorveglianza di Abc | Profonda crisi politica e amministrativa

La decisione di dimettersi in blocco ha scatenato subito reazioni forti. L’opposizione, con Latina Bene Comune in prima fila, critica duramente questa scelta. La crisi politica e amministrativa di Abc si fa sempre più evidente e preoccupa i cittadini. Ora si aspetta una risposta concreta da parte delle istituzioni per capire come si intende risolvere la situazione.

Arriva anche dall'opposizione e in particolare dal movimento Latina Bene Comune la reazione alle dimissioni, in blocco, del Comitato di Sorveglianza di Abc. Dimissione ufficializzate nella serata di ieri con una dura nota in cui lo stesso Comitato parla di una "scelta drastica, ma divenuta.

