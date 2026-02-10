Cremonese Barbieri carica la squadra | Uniti per la salvezza non mollare mai e occhi ai nuovi arrivi

Il tecnico della Cremonese, Barbieri, ha chiamato a raccolta la squadra dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ha chiesto ai suoi di restare uniti e di non mollare mai, puntando tutto sulla salvezza. Intanto, si parla già dei nuovi acquisti, che potrebbero dare una spinta in più alla squadra nelle prossime partite.

La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta nella 24ª giornata del campionato di Serie A Enilive 202526, guarda con determinazione al futuro. L’esterno grigiorosso Tommaso Barbieri ha espresso la necessità di restare uniti e concentrati sull’obiettivo primario: la salvezza, nonostante le difficoltà del campionato. Il match contro l’Atalanta, come sottolineato da Barbieri ai microfoni di CR1, è stato complesso, affrontando una squadra di grande valore. La Cremonese, tuttavia, non si arrende e guarda avanti con la consapevolezza di poter migliorare e conquistare punti vitali per la permanenza in Serie A.🔗 Leggi su Ameve.eu

