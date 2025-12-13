La carica del biancoverde Nepi | Crediamoci sempre senza mai mollare

Alessandro Nepi, tra i volti nuovi della Mens Sana, si distingue per determinazione e grinta. La squadra, già in serie positiva, punta a prolungare la striscia di vittorie, alimentando la fiducia e la convinzione di credere sempre nel proprio potenziale. Un momento di crescita e ambizione per il biancoverde, che mira a confermarsi tra le migliori.

E’ uno dei volti nuovi di una Mens Sana che sta andando oltre le più rosee aspettative. Alessandro Nepi (nella foto) non si accontenta però e insieme ai compagni vuole provare ad allungare la striscia di successi di fila, ora giunta a otto. "A Lucca è arrivata una vittoria tanto bella quanto insperata visto che a tre minuti dalla fine eravamo in svantaggio sempre in doppia cifra. Siamo stati bravissimi a crederci fino alla fine e a portarla a casa". Così il numero 27 della Note di Siena dopo l’ultima seduta di allenamento in Viale Sclavo. "Adesso c’è un’altra partita difficile contro un team che come noi fa del ritmo il proprio punto di forza. Lanazione.it

