Terna 40 nuovi arrivi nei lavori sotto tensione | cresce la squadra degli stuntmen dell’energia

A 60 metri di altezza, tra le linee ad alta tensione, sono entrati in azione 40 nuovi tecnici di Terna. Si tratta di professionisti altamente specializzati, chiamati “stuntmen” dell’energia, che lavorano sulla rete elettrica mentre è in funzione. Questo tipo di intervento, molto rischioso, richiede competenze precise e autorizzazioni particolari. La squadra di Terna cresce, portando avanti lavori sempre più complessi e delicati in condizioni di grande pericolo.

A sessanta metri da terra, tra linee ad alta tensione che non possono essere spente, operano i tecnici dei Lavori Sotto Tensione di Terna, professionisti altamente specializzati e unici in Italia autorizzati a intervenire sulla rete elettrica mentre è in funzione. Con l’ingresso di quaranta nuovi operatori nel Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, a quarant’anni dal primo intervento nel Paese, la squadra supera per la prima volta le duecento unità. Dalla formazione nel centro d’eccellenza di Viverone alla cerimonia ufficiale del Celebration Day 2026, emerge un’attività poco visibile ma essenziale, fatta di prevenzione, sicurezza e manutenzione continua, che contribuisce a garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terna, 40 nuovi arrivi nei lavori sotto tensione: cresce la squadra degli “stuntmen” dell’energia Approfondimenti su Terna LavoriSottoTensione Terna, entrano in servizio 40 nuovi 'stuntmen' dell'energia A Roma, oggi sono entrati in servizio 40 nuovi tecnici di Terna, specializzati in lavori sotto tensione. Terna affida i lavori sotto tensione a 40 operatori specializzati: la nuova struttura per le infrastrutture elettriche Terna ha deciso di affidare i lavori sotto tensione a 40 operatori specializzati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Terna LavoriSottoTensione Argomenti discussi: Terna, entrano in servizio 40 nuovi ‘stuntmen’ dell’energia. Terna, in servizio 40 nuovi operatori per i lavori sotto tensioneRoma, 5 feb. (askanews) - Non sono dei tecnici qualunque. Svolgono compiti complessi e delicati, su cavi elettrici anche a 40-60 metri di altezza ... notizie.tiscali.it Terna, entrano in servizio 40 nuovi ‘stuntmen’ dell’energia(Adnkronos) – Entrano in servizio a Terna 40 nuovi operatori per Lavori Sotto Tensione (LST), ovvero tecnici altamente specializzati in grado di operare – unici in Italia – su impianti in alta e altis ... msn.com Terna, entrano in servizio 40 nuovi 'stuntmen' dell'energia. x.com Terna, entrano in servizio 40 nuovi ‘stuntmen’ dell’energia facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.