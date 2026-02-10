Credeva di truffare un' anziana sola ma nell' altra stanza c' erano i Carabinieri | arrestata 30enne
Una donna di 30 anni è stata arrestata dopo aver tentato di truffare un’anziana sola. La truffa sembrava già riuscita, con la telefonata allarmista e la promessa di un rimborso. Ma mentre la donna si preparava a incontrare l’“incaricato” a casa dell’anziana, sono arrivati i Carabinieri. Sono entrati nella stanza e l’hanno sorpresa, impedendole di portare a termine la truffa.
Anziana disabile non cade nel tranello e chiama il 112. I militari in borghese si nascondono in una stanza e arrestano la falsa operatrice in flagranza Il copione sembrava quello collaudato: la telefonata allarmista, la promessa di un rimborso e l'arrivo di un incaricato a domicilio. Ma questa volta, a Ravarino, il piano dei truffatori si è scontrato con la prontezza di spirito di un’anziana e con la trappola tesa dai Carabinieri. I militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza una donna, sorpresa mentre tentava di raggirare una signora affetta da disabilità all'interno della sua abitazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it
