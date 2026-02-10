Credeva di truffare un' anziana sola ma nell' altra stanza c' erano i Carabinieri | arrestata 30enne

Una donna di 30 anni è stata arrestata dopo aver tentato di truffare un’anziana sola. La truffa sembrava già riuscita, con la telefonata allarmista e la promessa di un rimborso. Ma mentre la donna si preparava a incontrare l’“incaricato” a casa dell’anziana, sono arrivati i Carabinieri. Sono entrati nella stanza e l’hanno sorpresa, impedendole di portare a termine la truffa.

Anziana disabile non cade nel tranello e chiama il 112. I militari in borghese si nascondono in una stanza e arrestano la falsa operatrice in flagranza Il copione sembrava quello collaudato: la telefonata allarmista, la promessa di un rimborso e l'arrivo di un incaricato a domicilio. Ma questa volta, a Ravarino, il piano dei truffatori si è scontrato con la prontezza di spirito di un’anziana e con la trappola tesa dai Carabinieri. I militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza una donna, sorpresa mentre tentava di raggirare una signora affetta da disabilità all'interno della sua abitazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Carabinieri Arresto

I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno intercettato e fermato un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, impedendo che la frode si concretizzasse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Truffe anziani, carabinieri da Genova a Napoli per arrestare 21 persone

Ultime notizie su Carabinieri Arresto

Argomenti discussi: Sua figlia ha causato un incidente, le servono soldi: e le portano via i risparmi di una vita; Val Venosta, compra un motore da 5 mila euro online ma è una truffa. Donna denunciata; E' coinvolto un suo parente, finto carabiniere inventa una rapina in una gioielleria del centro per farsi consegnare i gioielli; Pensionato raggirato online. Gli portano via 22.500 euro.

Finto carabiniere tenta di truffare anziana ma lei lo fa arrestareHa provato a raggirare un'anziana con la truffa del finto carabiniere, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano soldi e gioielli per ... ansa.it

Prova a truffare anziana con la tecnica del finto carabiniere ma la donna registra la telefonata: preso napoletano - facebook.com facebook