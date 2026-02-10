Crans Montana la notizia sui feriti ricoverati arrivata ora L’annuncio di Bertolaso

L’incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana ha causato diversi feriti, ancora ricoverati a distanza di settimane. La notizia dei feriti arriva solo ora, mentre Bertolaso conferma la situazione e l’intento di monitorare le condizioni dei giovani coinvolti. Le fiamme hanno lasciato un segno forte, e le ferite dei giovani ospedalizzati rivelano quanto l’incendio sia stato violento.

L'incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana continua a lasciare un segno profondo, non solo per la violenza delle fiamme ma anche per le conseguenze che, a distanza di settimane, ancora coinvolgono i giovani rimasti feriti. Un episodio che ha scosso l'opinione pubblica tra Svizzera e Italia, riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza nei locali e della gestione delle emergenze in contesti affollati. >> Va in ospedale con la mamma, l'orrore. Chi è stato a farle questo Nei giorni immediatamente successivi al rogo, la priorità assoluta è stata il soccorso dei ragazzi più colpiti, molti dei quali trasportati d'urgenza in Lombardia. Bertolaso: "In arrivo un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans-Montana ricoverati a Niguarda" Bertolaso annuncia l'arrivo di un nuovo antibiotico di ultima generazione destinato ai pazienti feriti nell'incendio di Crans-Montana, ora ricoverati a Niguarda. Crans-Montana: c'è un arresto. La notizia arrivata ora A Crans-Montana si è verificato un arresto nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio del Constellation, avvenuto pochi giorni fa. Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, sale a 41 morti il bilancio della strage: Deceduto un 18enne svizzero; Quarantuno le vittime di Crans-Montana, morto un 18enne svizzero ricoverato a Zurigo; Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzero. Crans-Montana, i feriti ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita. Ma la prognosi non è sciolta L'assessore al Welfare lombardo, Guido Bertolaso, ha fatto il punto a margine della seduta del Consiglio regionale: I ragazzi al Niguarda hanno lasciato tutti la terapia intensiva e anche il giovane ... Crans-Montana, Bertolaso: Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vita Oggi possiamo dire che i ragazzi più gravi sono fuori imminente pericolo di vita. Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso. Bertolaso: "I feriti di Crans Montana ricoverati a Milano non son più in pericolo di vita". Al Niguarda tutti fuori dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa. Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell'incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l'incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun.

