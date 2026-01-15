Bertolaso | In arrivo un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans-Montana ricoverati a Niguarda

Bertolaso annuncia l’arrivo di un nuovo antibiotico di ultima generazione destinato ai pazienti feriti nell’incendio di Crans-Montana, ora ricoverati a Niguarda. La situazione clinica resta complessa, tra interventi specialistici e trattamenti mirati. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di cura, che continua a richiedere attenzione e professionalità.

Milano, 15 gennaio 2026 – Tra cure specifiche e operazioni delicate la battaglia dei feriti nell’incendio di Crans-Montana è ancora parecchio lunga. In aiuto dei ricoverati all’ Ospedale Niguarda però sta arrivando un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam, per una terapia altamente specialistica e non di uso comune. Crans-Montana, non si ferma la solidarietà di Milano: una ristoratrice offre i pasti a medici e parenti dei ragazzi feriti Regione Lombardia si è infatti attivata in modo da assicurarsi nel più breve tempo possibile l'importazione del farmaco dalla ditta produttrice e, nell'attesa del suo arrivo, è stato avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere del territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

