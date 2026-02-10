Crans-Montana l’annuncio di Bertolaso | Fuori pericolo i pazienti ricoverati a Milano

Guido Bertolaso ha aggiornato sulle condizioni dei pazienti di Crans-Montana ricoverati a Milano. L’assessore ha detto che sono fuori pericolo e che le loro condizioni sono migliorate. La notizia arriva mentre il Consiglio regionale si occupa di sanità e emergenze.

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dei feriti di Crans Montana ricoverati all' Ospedale Niguarda di Milano, a margine della seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata alla sanità. Secondo quanto riferito, i pazienti – in particolare quelli con le condizioni più gravi – sono oggi fuori imminente pericolo di vita. La prognosi non è stata ancora completamente sciolta, una scelta dettata dalla prudenza vista la complessità del quadro clinico dei grandi ustionati. Bertolaso ha spiegato che, in casi di ustioni estese, il rischio di complicazioni infettive resta sempre elevato.

