Crans-Montana alcuni ragazzi ricoverati al Niguarda verso le dimissioni Bertolaso | L’obiettivo è dichiararli tutti fuori pericolo

A seguito dell’incidente a Crans-Montana, alcuni giovani ricoverati al Niguarda stanno per essere dimessi. Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, ha confermato che l’obiettivo è dichiararli tutti fuori pericolo. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero dei ragazzi coinvolti e sottolinea l’efficacia delle cure e delle attenzioni ricevute.

Milano – Un’altra buona notizia, per quanto possano essere buone le notizie relative ai ragazzi feriti a Crans-Montana, arriva dall’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Dopo il risveglio di due 16enni, tra i più gravi tra quelli ricoverati al Niguarda di Milano, e dopo il trasferimento di Eleonora Palmieri al Bufalini di Cesena, adesso emerge che alcuni giovani potranno lasciare a breve l'ospedale Niguarda a breve. L’assessore Bertolaso: “Li stiamo curando come se fossero i nostri figli o nipoti”. "Nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare, sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati" ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

