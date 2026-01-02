I nomi dei sei italiani dispersi nella strage di Capodanno a Crans-Montana Chi sono i ragazzi di cui non si hanno più notizie dopo il rogo al bar Le Constellation

Sono ancora sconosciute le identità dei sei italiani dispersi dopo l’incendio al bar Le Constellation a Crans-Montana. Le autorità svizzere stanno verificando i dettagli e comunicheranno l’elenco ufficiale al ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, nelle prossime ore. In questa fase, resta alta l’attesa e la preoccupazione per le sorti dei giovani coinvolti nell’incidente.

Crans-Montana (Svizzera) 2 gennaio 2026 – Ancora non ci sono le conferme ufficiali della Farnesima (l’elenco dettagliato sarà comunicato oggi dalle autorità elevetiche al ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani). Ma gli appelli, e i timori (anche sui social) di famigliari e amici dei ragazzi si moltiplicano dopo il rogo di Capodanno al Le Constellation. Un incendio scoppiato nella notte di San Silvestro mentre centinaia di giovani festeggiavano l’arrivo del nuovo anno. Crans-Montana, ambasciatore: "L'identificazione delle vittime richiedera' giorni" Chi sono i sei italiani dispersi. A cercare i loro cari, di cui non si hanno notizie da ieri, sono i parenti di Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Emanuele Galeppini e Giuliano Biasini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I nomi dei sei italiani dispersi nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Chi sono i ragazzi di cui non si hanno più notizie dopo il rogo al bar Le Constellation Leggi anche: Crans-Montana, strage di Capodanno a Le Constellation Bar: 47 morti. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti” Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è destinato ad aggravarsi: ci sono italiani di cui non si hanno notizie La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Crans Montana, scendono a sei gli italiani dispersi. Alcuni sono minorenni. Ecco i primi nomi; Chi sono gli italiani dispersi a Crans Montana: i nomi; Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana. I nomi dei sei italiani dispersi nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Chi sono i ragazzi di cui non si hanno più notizie dopo il rogo al bar Le Constellation - Non ‘c’è ancora un elenco ufficiale fornito dalle autorità svizzere, ma si moltiplicano gli appelli di familiari e amici che cercano le persone di cui non si hanno più notizie dalla notte di San Silve ... quotidiano.net

