Chi è Sofia Prosperi la più giovane tra gli italiani dispersi dopo il rogo di Crans-Montana

Sarebbe stata riconosciuta da alcuni amici in un video girato poco prima della tragedia, Sofia Prosperi, la più giovane degli italiani che risultano ancora dispersi dopo il terribile incendio avvenuto la notte di Capodanno nel pub "Le Constellation" a Crans-Montana. E a piangerla sui social network, postando dei filmati che la ritraggono sorridente o dei messaggi di affetto e di condoglianze, sono proprio gli amici e i compagni di scuola. Sofia, italo-svizzera di 15 anni come da lei indicato con la doppia bandiera sul del profilo Instagram, era nata nel mese di marzo del 2010 a Paradiso sul lago di Lugano, nel Canton Ticino, da una famiglia di italiani trasferitasi da tempo in Svizzera per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

