A Crans-Montana si è verificato un arresto nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio del Constellation, avvenuto pochi giorni fa. Le autorità giudiziarie hanno interrogato per la prima volta i proprietari del locale, segnando una fase importante delle indagini. La vicenda continua a essere sotto stretta osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

L’inchiesta sull’incendio del Constellation entra in una fase cruciale. A pochi giorni dalla strage che ha sconvolto Crans-Montana, i proprietari del locale sono stati interrogati per la prima volta dalle autorità giudiziarie. Un passaggio atteso e delicatissimo, che segna una svolta nell’indagine sulla notte di Capodanno trasformata in tragedia. Venerdì mattina Jacques e Jessica Moretti si sono presentati davanti agli inquirenti per un lungo confronto. Al termine dell’interrogatorio, Jacques Moretti è stato posto in detenzione, una decisione motivata dalla Procura con il timore concreto di un possibile rischio di fuga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana: c’è un arresto. La notizia arrivata ora

Leggi anche: Crans Montana, la notizia sull’Italiana dispersa è arrivata ora

Leggi anche: Tragedia di Crans Montana, la terribile notizia dall’ospedale arrivata ora

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com