Crans-Montana anche un 15enne di Cantù tra i ragazzi italiani ricoverati al Niguarda

Tra i giovani italiani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano a seguito dell’incendio di Crans-Montana, figura anche un ragazzo di 15 anni proveniente da Cantù. La vicenda ha coinvolto diverse persone, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e di un’assistenza medica qualificata. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi e le condizioni dei pazienti coinvolti.

Tra i giovani italiani che stanno ricevendo cure all'ospedale Niguarda di Milano dopo l'incendio di Crans-Montana c'è anche un 15enne di Cantù. In queste ore, però, non sono ancora disponibili informazioni precise sulle sue condizioni: la situazione clinica verrà chiarita solo con aggiornamenti.

