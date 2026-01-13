Strage di Crans Montana migliorano le condizioni di un ferito Bertolaso | È fuori pericolo

Tra i 12 feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, alcune condizioni cliniche sono migliorate significativamente. Bertolaso ha confermato che un ferito è fuori pericolo, evidenziando un progresso nei soccorsi. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni degli altri coinvolti. La priorità resta la stabilizzazione dei pazienti e l’assistenza ai familiari colpiti dall’incidente.

Tra i 12 feriti dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana "ci sono due o tre situazioni molto migliorate. Ci sono sicuramente due persone che probabilmente nei prossimi giorni trasferiremo in altri ospedali e c'è un ragazzo di questo gruppo di giovani che è quello che si trova sicuramente nelle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso e i feriti al Niguarda: "Uno fuori pericolo, nove ancora in condizioni critiche" Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Un ragazzo è fuori pericolo"

Crans. "Chi fuggiva calpestava i corpi”. Nelle carte il film della strage x.com

Strage di Crans Montana, l’ambasciatore italiano: l’indagine si sta allargando - facebook.com facebook

