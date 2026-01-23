Crans-Montana dimessi due feriti dal Niguarda Bertolaso | Ci vorrà tempo perché siano tutti fuori pericolo

Dopo l'incendio a Crans-Montana, due feriti sono stati dimessi dall'ospedale Niguarda. Bertolaso ha dichiarato che ci vorrà del tempo prima che tutti siano fuori pericolo. Mentre alcuni mostrano le cicatrici lasciate dall'incendio, altri iniziano il percorso di recupero, segnato da speranza e resilienza. La vicenda evidenzia la complessità delle conseguenze di un evento così grave e la necessità di tempi adeguati per il pieno ritorno alla normalità

C'è chi lascia l'ospedale e chi mostra le cicatrici. Inizia il dopo Crans-Montana. Eleonora Palmieri ha mostrato sui social i segni che le fiamme del rogo al Constellation hanno lasciato sul suo volto. La 29enne ha deciso di condividere le immagini del suo viso. Immagini che hanno subito fatto il giro del web, mentre Elsa Rubino, quindicenne di Biella ricoverata a Zurigo, si è svegliata dopo 22 giorni di coma. Elsa si sveglia dal coma dopo 22 giorni. Ha aperto gli occhi e riconosciuto i suoi genitori. Dopo ventidue giorni dalla strage di Capodanno, Elsa è finalmente sveglia. "Una giornata positiva, ci ha riconosciuto" ha raccontato il papà Lorenzo, senza nascondere la "grande emozione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso "Due ragazzi saranno dimessi oggi dal Niguarda"

Crans-Montana, Bertolaso e i feriti al Niguarda: "Uno fuori pericolo, nove ancora in condizioni critiche”Il nostro report aggiornato sulle condizioni dei giovani italiani feriti nell’incendio di Crans-Montana, tra cui Bertolaso e altri nove in condizioni critiche al Niguarda.

Bertolaso: Ci vorrà tempo prima che tutti i feriti di Crans siano fuori pericolo

Argomenti discussi: Crans-Montana, Bertolaso: Nei prossimi giorni le dimissioni dal Niguarda dei primi feriti; Crans-Montana, alcuni ragazzi feriti dimessi a breve; Crans-Montana, due pazienti torneranno a casa. Bertolaso: Verso le dimissioni dal Niguarda; La Procura di Sion: Finora indagati solo i Moretti. Eleonora Palmieri posta il volto ustionato - Bertolaso: Ci vorrà tempo perché tutti i feriti di Crans siano fuori pericolo.

Crans-Montana, Bertolaso: Dimessi due ragazzi, presto torneranno a scuola(La Presse) L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le dimissioni dall'ospedale Niguarda di due dei ragazzi feriti nella tragedia di ... ilmattino.it

Crans-Montana, Bertolaso: Due ragazzi dimessi, presto torneranno a scuolaAbbiamo fatto una visita approfondita e ho parlato con tutti i sanitari che stanno curando i nostri ragazzi e ho potuto anche salutare i due ragazzi che ... lapresse.it

