Crans-Montana Bertolaso e i feriti al Niguarda | Uno fuori pericolo nove ancora in condizioni critiche

Il nostro report aggiornato sulle condizioni dei giovani italiani feriti nell’incendio di Crans-Montana, tra cui Bertolaso e altri nove in condizioni critiche al Niguarda. Un quadro che evidenzia la complessità della situazione e l’impegno delle strutture sanitarie nel garantire assistenza e cure. Seguiamo con attenzione l’evolversi di questa vicenda, che coinvolge molte persone e richiede un’analisi accurata delle circostanze.

Milano, 12 gennaio 2026 – La lunga battaglia dei giovani italiani feriti durante l'incendio a Crans Montana prosegue giorno dopo giorno. Con l' arrivo dalla Svizzera di Leonardo Bove sono in tutto 12 i ricoverati presso l' Ospedale Niguarda di Milano (7 in rianimazione intubati e 5 al Centro ustioni). E L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso ha fatto il punto della situazione generale, che appare in lento miglioramento ma ancora assai complicata. "Questa mattina ho fatto un giro insieme ai due primari dei due reparti. È come se stessimo trattando i nostri figli. Due o tre situazioni molto migliorate. Leonardo Bove tra i ricoverati più gravi: "Per la maggior parte, oltre alle ustioni, i pazienti hanno seri problemi respiratori"

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com

Strage di Crans-Montana. Per Jacques Moretti convalidato l'arresto in Svizzera. «Custodia cautelare di 3 mesi» - facebook.com facebook

