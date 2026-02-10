Crac Civitanovese condannato l’ex patron

Dopo undici anni di attesa, arriva la prima condanna nel caso della Civitanovese. Attilio Di Stefano, l’imprenditore abruzzese che nel 2013 prese le redini della società rossoblù, è stato condannato a due anni di carcere. La sentenza chiude un capitolo doloroso per i tifosi e per chi ha seguito da vicino la vicenda del fallimento della squadra.

Undici anni dopo il fallimento della Civitanovese, è stato condannato a due anni di reclusione Attilio Di Stefano, l’imprenditore abruzzese che nel 2013 diventò presidente della società rossoblù. Di Stefano, 63 anni, era sotto accusa per bancarotta fraudolenta. In qualità di amministratore unico della Civitanovese, dal settembre 2013 al 6 agosto 2014 avrebbe distratto 117.363 euro prelevandoli da due conti correnti accesi alla Banca del Fucino e intestati alla società poi dichiarata fallita, senza avere autorizzazioni o giustificazioni per questi prelievi. Il 24 giugno 2015 poi la società era stata dichiarata fallita, e in quella procedura erano stati riesaminati tutti i conti e le operazioni fatte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

