verso il match contro la capolista fermana civitanovese oggi si presenta il patron borrelli preso il terzino bartolocci attesi altri colpi

Prima della sfida contro la capolista Fermana, Civitanovese si presenta con il patron Borrelli in vista di un mercato ancora aperto. Dopo l'acquisto del terzino Bartolocci e con altri possibili colpi in arrivo, il team di mister Marinelli si prepara a un incontro importante, affrontando un percorso di rinnovamento e adattamento rispetto alla formazione precedente. La partita segna un momento di svolta in un contesto di cambiamenti e nuove strategie.

Sarà una Civitanovese formato 2.0 quella che domenica scenderà in campo contro la capolista Fermana. Tra assenze, addii, nuovi arrivati e possibili ingaggi delle prossime ore, mister Daniele Marinelli dovrà adattarsi ad un quadro sostanzialmente rivoluzionato rispetto a quanto visto e proposto nel 2025. Intanto, c’è da dire che la squadra che ieri ha preso alla seduta di allenamento ha dovuto fare i conti con diverse assenze e sono stati meno di 20 i giocatori impegnati sul sintetico del Rione Risorgimento. Capitan Ivan Visciano è stato fermato dall’influenza: per domenica dovrebbe essere recuperato, ma certo non si potrà pretendere la migliore delle condizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

