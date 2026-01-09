L’obiettivo del patron Borrelli | Civitanovese nei professionisti

Il progetto di Borrelli mira a riportare la Civitanovese ai livelli dei professionisti. Con un approccio attento e sostenibile, si punta a valorizzare le radici e il patrimonio storico del club, considerandolo un bene da preservare e rilanciare nel tempo. L’obiettivo è creare una crescita solida e duratura, mantenendo sempre al centro rispetto e cura per la tradizione e le potenzialità future della squadra.

"Sono qui per un progetto a lungo termine il cui punto di arrivo è il professionismo. La Civitanovese è come un mobile antico, va maneggiato con cura e rispolverato per farlo tornare agli antichi albori". Queste alcune delle parole che Francesco Borrelli, neo patron della Civitanovese, ha pronunciato ieri mattina per presentarsi alla città. L’imprenditore, napoletano d’origine e romano d’adozione, si è concesso a microfoni e telecamere ieri mattina, nella Sala Giunta del Comune, accompagnato dai professionisti dello studio "Sedac" di Civitanova che hanno seguito la trattativa con Mauro Profili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

