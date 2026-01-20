Nel radar del turismo di lusso internazionale c’è l’Abruzzo nuova destinazione per le vacanze 2026

L'Abruzzo si sta affermando come una delle mete emergenti nel settore del turismo di lusso internazionale. Secondo il Global Wellness Institute e il recente Festival del Turismo di Lusso di Cannes, questa regione italiana rappresenta una scelta ideale per chi cerca esperienze esclusive e autentiche. Per il 2026, l’Abruzzo si configura come destinazione di riferimento per viaggi di alta gamma, offrendo paesaggi naturali, cultura e servizi di qualità.

Il Global wellness institute statunitense e l’ultimo festival del turismo di lusso di Cannes non hanno dubbi: l’Abruzzo sarà la nuova destinazione per le vacanze di lusso del 2026. Lo fa sapere Giammarco Giovannelli, presidente Confcommercio Abruzzo: “Tra cieli stellati, treni lenti e una natura.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Luxury travel & retail: sinergie tra turismo internazionale e mercati globali nel 2026. Leggi anche: Supply-chain sostenibile: la nuova frontiera internazionale per le imprese italiane nel 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. GIOVANNELLI (CONFCOMMERCIO): L'ABRUZZO NUOVA DESTINAZIONE DEL TURISMO DI LUSSO INTERNAZIONALE; Perché l’Abruzzo è la nuova destinazione del lusso per il 2026; Giovannelli (Confcommercio): Il futuro del turismo abruzzese e’ nella qualità dell’accoglienza; Corso di inglese: convocazione degli ammessi / Avvisi. Turismo a Brescia, nel 2025 un milione di pernottamenti in più - I dati riguardano l’intera provincia e sono in netto aumento rispetto all’anno precedente. Ora nasce l’Osservatorio turistico integrato di Visit Brescia, che guarda al futuro ... giornaledibrescia.it Il lavoro nel turismo per i giovani del Garda: duro, con scarse prospettive e poco pagato - Un’indagine tra studenti gardesani delle superiori racconta un settore riconosciuto come ricco di occasioni, ma percepito come logorante e poco premiante nel lungo periodo, al punto da spingere molti ... italiaatavola.net Tra cieli stellati , treni lenti e una natura autentica senza paragoni, l’ #Abruzzo entra nel radar del #turismo di lusso internazionale per il 2026 siviaggia.it/luxury/abruzzo… @YourAbruzzo x.com Martedì 27 gennaio: seminario gratuito: “La tecnologia radar per l’industria e l’automotive: storia, teoria e demo session” 27 gennaio 2026, 14:30 – 18:00 Tecnopolo di Modena Prenotazione obbligatoria qui https://www.democentersipe.it/wp-content/upl - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.