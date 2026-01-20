Nel radar del turismo di lusso internazionale c’è l’Abruzzo nuova destinazione per le vacanze 2026

Da ilpescara.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abruzzo si sta affermando come una delle mete emergenti nel settore del turismo di lusso internazionale. Secondo il Global Wellness Institute e il recente Festival del Turismo di Lusso di Cannes, questa regione italiana rappresenta una scelta ideale per chi cerca esperienze esclusive e autentiche. Per il 2026, l’Abruzzo si configura come destinazione di riferimento per viaggi di alta gamma, offrendo paesaggi naturali, cultura e servizi di qualità.

Il Global wellness institute statunitense e l’ultimo festival del turismo di lusso di Cannes non hanno dubbi: l’Abruzzo sarà la nuova destinazione per le vacanze di lusso del 2026. Lo fa sapere Giammarco Giovannelli, presidente Confcommercio Abruzzo: “Tra cieli stellati, treni lenti e una natura.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Luxury travel & retail: sinergie tra turismo internazionale e mercati globali nel 2026.

Leggi anche: Supply-chain sostenibile: la nuova frontiera internazionale per le imprese italiane nel 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

GIOVANNELLI (CONFCOMMERCIO): L'ABRUZZO NUOVA DESTINAZIONE DEL TURISMO DI LUSSO INTERNAZIONALE; Perché l’Abruzzo è la nuova destinazione del lusso per il 2026; Giovannelli (Confcommercio): Il futuro del turismo abruzzese e’ nella qualità dell’accoglienza; Corso di inglese: convocazione degli ammessi / Avvisi.

nel radar del turismoTurismo a Brescia, nel 2025 un milione di pernottamenti in più - I dati riguardano l’intera provincia e sono in netto aumento rispetto all’anno precedente. Ora nasce l’Osservatorio turistico integrato di Visit Brescia, che guarda al futuro ... giornaledibrescia.it

nel radar del turismoIl lavoro nel turismo per i giovani del Garda: duro, con scarse prospettive e poco pagato - Un’indagine tra studenti gardesani delle superiori racconta un settore riconosciuto come ricco di occasioni, ma percepito come logorante e poco premiante nel lungo periodo, al punto da spingere molti ... italiaatavola.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.