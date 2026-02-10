Così mi distraggo un po’

Questa mattina, in un caffè di Milano, un autore di libri ha raccontato come scrivere sia un’arte delicata. “È una fabbrica fragile, la scrittura”, ha detto, ma ha aggiunto che nonostante le difficoltà, il desiderio di comunicare con gli altri è più forte di ogni ostacolo. Le parole spesso vacillano, ma la voglia di condividere resta intatta.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.