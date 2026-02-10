Così mi distraggo un po’

Questa mattina, in un caffè di Milano, un autore di libri ha raccontato come scrivere sia un’arte delicata. “È una fabbrica fragile, la scrittura”, ha detto, ma ha aggiunto che nonostante le difficoltà, il desiderio di comunicare con gli altri è più forte di ogni ostacolo. Le parole spesso vacillano, ma la voglia di condividere resta intatta.

«È una fabbrica fragile, la scrittura. Eppure, la necessità di parlare con gli altri, o se preferite il piacere di parlare con gli altri, è più forte di ogni dubbio e di ogni intoppo» Scrivere mi piace ancora, nonostante lo faccia, per campare, ormai da cinquant’anni. Mi piace mettere in ordine le parole anche se costa fatica, o forse proprio perché costa fatica. Nei momenti migliori, che credo assomiglino a quando un ciclista trova la pedalata giusta, o a quando un maratoneta sente il fiato che si regolarizza e svanisce l’affanno, mi sembra di scrivere come se parlassi, e la mia scrittura diventa proprio la mia voce. 🔗 Leggi su Ilpost.it

