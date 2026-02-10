Cosa furono le Foibe e perché il Giorno del Ricordo si celebra il 10 febbraio?

Il 10 febbraio si ricorda il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe. Sono episodi di violenza brutale che si verificarono tra il 1943 e il 1945, quando civili e militari italiani furono uccisi dai partigiani jugoslavi nel confine orientale. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quei momenti e a onorare chi ha sofferto.

Le Foibe furono uno dei capitoli più dolorosi della storia del confine orientale italiano, caratterizzate da eccidi di civili e militari perpetrati dai partigiani jugoslavi tra il 1943 e il 1945. Questi massacri colpirono prevalentemente gli italiani presenti nei territori della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, ma coinvolsero anche sloveni e croati accusati di collaborazionismo o di opposizione al regime comunista di Tito. Molti prigionieri furono giustiziati som10mariamente e i loro corpi gettati nelle foibe, profonde cavità carsiche, oppure morirono nei campi di prigionia jugoslavi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

10 febbraio – Giorno del Ricordo: foibe ed esodo giuliano-dalmata spiegati

