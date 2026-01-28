Giorno del Ricordo | il 10 febbraio a Bagheria nascerà largo Martiri delle Foibe

A Bagheria il 10 febbraio si terrà l’inaugurazione di un largo dedicato ai Martiri delle Foibe. La cerimonia si svolgerà nel giorno in cui si ricorda la tragedia delle vittime, con amministratori e cittadini che si ritroveranno per ricordare quei momenti drammatici della storia italiana. L’intitolazione si inserisce nelle iniziative per mantenere viva la memoria di quanto accaduto.

L’iniziativa - proposta dai consiglieri Antonino Arena e Claudia Pecoraro, firmatari della mozione - è stata seguita dall'assessore Antonella Insinga per l'iter istituzionale In occasione del “Giorno del ricordo”, che si celebra il 10 febbraio, istituito per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il comune di Bagheria celebrerà una solenne cerimonia di intitolazione per onorare una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale. Martedì 10 febbraio 2026 alle 12, l’amministrazione comunale intitolerà ufficialmente lo slargo situato all’incrocio tra via Dante e via Bagnera, che prenderà il nome di “Largo Martiri delle Foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Giorno del Ricordo

Il 10 febbraio si ricorda il Giorno del ricordo, una ricorrenza istituita per preservare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giorno del Ricordo

Argomenti discussi: Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo: il programma delle iniziative a Bitonto; San Paolo ricorderà il Giorno del Ricordo 2026 in omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo italiano; Mirandola ricorda…: tre appuntamenti tra memoria della shoah, giorno del ricordo e valori dell’unità nazionale; Approvato Giorno del ricordo piccole vittime strage di Gorla.

Il 20 ottobre sarà dedicato al ricordo dei Martiri di Gorla: 184 bambini morti per un bombardamentoI Martiri di Gorla potrebbero avere presto una giornata nazionale in loro ricordo, il 20 ottobre. La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge che lo istituisce. Ora il provv ... milanotoday.it

A Torino scatta l’allarme antisemitismo, le svastiche sui manifesti rovinano il Giorno del RicordoSi indaga sui simboli nazisti. La comunità ebraica denuncia: cresce la paura nelle scuole ... torino.corriere.it

Il 27 gennaio è stato dedicato al “Giorno della memoria”, in ricordo delle vittime della Shoah. Il Questore Michele Davide Sinigaglia ha partecipato ieri mattina nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Taranto alla cerimonia di commemorazione alla pre - facebook.com facebook

Qui la roba pubblicata dal Fatto Quotidiano circa il Giorno della Memoria. Ricordo che questa pubblicazione viene tenuta in vita secondo me artificiale e contro ad ogni logica economica da finanziamenti di @UniCreditEurope @intesasanpaolo e @BCC_Rom x.com