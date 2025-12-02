Cosa c’è sotto la mano di Chiara Garlasco bomba in tv dell’avvocato De Rensis da Giletti | cosa è emerso

Chiara Poggi è diventata, suo malgrado, il simbolo di uno dei casi giudiziari più controversi e dolorosi della recente cronaca italiana. La giovane di Garlasco, trovata senza vita nella sua abitazione il 13 agosto 2007, continua a rappresentare una ferita aperta non solo per la sua famiglia, ma anche per un’opinione pubblica che da oltre diciotto anni assiste a svolte, punti oscuri, perizie riviste e contrapposte, testimonianze riemerse e indagini riaperte. Il suo nome è ormai intrecciato a una lunga battaglia per la verità, fatta di ricostruzioni sempre in bilico tra ciò che è stato stabilito in via giudiziaria e ciò che le nuove verifiche scientifiche potrebbero ancora portare alla luce. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it