Cortei violenti e treni sabotati una sola mano? Gli anarchici | Fuoco alle Olimpiadi
Due giorni dopo gli attacchi ai binari ferroviari nel Bolognese, sui social di un gruppo anarchico compare un messaggio che minaccia di mettere a fuoco le Olimpiadi di Milano-Cortina. Intanto, le indagini cercano di capire se dietro i sabotaggi ci siano più mani o un’unica regia. La situazione resta tesa, con cortei violenti e treni sabotati che alimentano le preoccupazioni.
A due giorni dai sabotaggi ai binari ferroviari nel Bolognese, sul sito internet d'area anarchica sottobosko.noblogs è spuntata una sorta di rivendicazione: una presa di posizione a favore degli attentati che conferma negli investigatori l'idea che gli assalti abbiano quella matrice. C'è anche un.🔗 Leggi su Today.it
Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi, Meloni: Solidarietà alle forze dell’ordine e a Milano; Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell'Italia; Le notizie sulla manifestazione del 31 gennaio a Torino: pomeriggio di guerriglia urbana per Askatasuna.
Matteo Piantedosi: «Violenze nei cortei e treni sabotati, c’è chi vuole solo il caos. L’opposizione collabori per difendere lo Stato»Il ministro dell'Interno: si rischiano ulteriori salti di qualità. Nessuno deve minimizzare ... roma.corriere.it
Milano, corteo contro Olimpiadi e dl sicurezza. Petardo sulle rotaie prima dell'arrivo di un trenoContro le nocività olimpiche dei Giochi olimpici, il decreto-legge sicurezza, il razzismo di Stato e perfino il patriarcato sociale-istituzionale. Sono questi i macro-argomenti che hanno spinto ... msn.com
PRIME PAGINE | Giochi e cortei violenti. Meloni: "Chi protesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia". #ANSA facebook
