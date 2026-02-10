Corso di recitazione teatrale e cinematografica a Napoli

A Napoli parte ogni sabato un nuovo corso di recitazione teatrale e cinematografica. Si tratta di un percorso pratico che si concentra su tecnica, emozioni e presenza scenica. Gli iscritti avranno l’opportunità di lavorare su sé stessi e migliorare le proprie capacità sul palcoscenico e davanti alla macchina da presa.

CORSO DI RECITAZIONEOGNI SABATO a Napoli parte un percorso completo di RECITAZIONE TEATRALE & CINEMATOGRAFICAUn corso pratico, profondo e trasformativo dove lavorerai su tecnica, ma soprattutto sulle emozioni e la presenza scenica.Con:Cristian Rendina – TeatroAlessandro Esposito – Cinema

Ultime notizie su Corso Recitazione
Al vial il nuovo corso di teatro per i ragazzi e bimbi; Ottana: I Barbariciridicoli aprono al laboratorio teatrale gratuito; PISA. Il Cinema incontra il Teatro -; Tre workshop di Musical Theatre al teatro Tosti di Ortona: un appuntamento per approfondire danza, canto e recitazione. Al via il corso di recitazione con BrunettiSommario: Fabio Brunetti, noto attore, terrà corso teatrale Attori di chiamata a Orciano. Opportunità per appassionati di recitazione, lezioni settimanali a 35 euro al mese. Dogliani, torna Che spettacolo... il Teatro: venerdì in scena Prova d'amore della Banda BruscaCommedia brillante in dialetto al Teatro Sacra Famiglia. Chiusura di stagione il 3 marzo con lo spettacolo del corso di recitazione JImovie : Didattica. Corso di recitazione cinematografica diretto da Joe Inchincoli. Gruppo : Base Lezione : 04/02/2026 Attori n scena : Sara e Giorgia.

