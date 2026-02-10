Corso di recitazione teatrale e cinematografica a Napoli

A Napoli parte ogni sabato un nuovo corso di recitazione teatrale e cinematografica. Si tratta di un percorso pratico che si concentra su tecnica, emozioni e presenza scenica. Gli iscritti avranno l’opportunità di lavorare su sé stessi e migliorare le proprie capacità sul palcoscenico e davanti alla macchina da presa.

CORSO DI RECITAZIONEOGNI SABATO a Napoli parte un percorso completo di RECITAZIONE TEATRALE & CINEMATOGRAFICAUn corso pratico, profondo e trasformativo dove lavorerai su tecnica, ma soprattutto sulle emozioni e la presenza scenica.Con:Cristian Rendina – TeatroAlessandro Esposito – Cinema Il corso.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

