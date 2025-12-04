Rassegna teatrale e cinematografica del sordo oggi la presentazione a Palazzo Zanca

È stata presentata oggi a Palazzo Zanca la 3ª Rassegna Teatrale e Cinematografica del Sordo, in programma al Palacultura "Antonello da Messina" il 12, 13 e 14 dicembre 2025. All'incontro hanno preso parte i Responsabili regionali e provinciali dell'ENS, autorità cittadine e rappresentanti delle.

