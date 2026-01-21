Alfea cinematografica partner di un corso di formazione gratuito per addetto alla comunicazione

Alfea Cinematografica è partner di un corso gratuito dedicato alla formazione di addetti alla comunicazione. Il percorso si rivolge a chi desidera acquisire competenze nella promozione di servizi e prodotti, sia in ambito pubblico che privato, e nella gestione di servizi telematici. Un'opportunità per sviluppare competenze pratiche e aggiornate, nel rispetto delle esigenze del mercato e del settore.

