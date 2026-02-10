Corruzione Italia aumenta al 52° posto

La corruzione in Italia peggiora ancora e il nostro Paese scende al 52° posto nella classifica mondiale. Secondo l’ultimo rapporto, il punteggio si ferma a 53, un punto in meno rispetto all’anno scorso. La situazione si fa più complicata, anche se l’Italia resta tra le democrazie meno corrotte.

11.03 La corruzione peggiora nel mondo, anche nelle democrazie consolidate. Il punteggio dell'Italia nell'Indice di Percezione della Corruzione (Cdi) 2025 è a 53 rispetto a 54 del 2024, dove nella scala dei valori "zero" equivale a corruzione altissima e 100 a minima. Così il report di Transparency International Su 182 Paesi l'Italia resta 52esima. Nelle democrazie, solitamente più forti nella lotta alla corruzione rispetto ad autocrazie o democrazie imperfette, si registra un calo delle prestazioni: Usa 64,Canada 75,Regno Unito 70,Francia 66.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

