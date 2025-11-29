Scandalo corruzione | lascia Yermak braccio destro di Zelensky Al suo posto Umerov | L' uomo che ' teneva il presidente sotto ipnosi'

Yermak, capo staff del presidente e suo amico fraterno, costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni in casa sua. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Scandalo corruzione: lascia Yermak, braccio destro di Zelensky. Al suo posto Umerov | L'uomo che 'teneva il presidente sotto ipnosi'

Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100 milioni di euro. Lo riferiscono i media di Kiev. Zelensk Vai su X

Scandalo corruzione, il braccio destro di Zelensky si dimette: «Vado al fronte, disgustato dalla mancanza di sostegno» - Yermak si dice «disgustato» per le accuse che gli vengono rivolte, e «ancora più disgustato dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità». Segnala unionesarda.it

Scandalo corruzione, si dimette Yermak: consigliere e braccio destro di Zelensky - Dopo perquisizioni degli investigatori nell'ambito dell'inchiesta: "Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo", ha detto Yermak. Secondo rainews.it

Ucraina, scandalo corruzione: si dimette Andrii Yermak, braccio destro di Zelensky - Il presidente perde il suo uomo più potente nel pieno delle pressioni Usa per un accordo con Mosca, mentre l’inchiesta sul maxi scandalo energetico mette alla prova la credibilità anticorruzione di Ky ... ilsole24ore.com scrive