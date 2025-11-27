Corriere dello Sport – addio a Noslin per arrivare a Ilic

2025-11-27 10:31:00 Arrivano conferme dal CdS: ROMA – La liberazione dal mercato negato avverrà il 2 gennaio, quando aprirà la finestra invernale e le pene di Sarri e dei tifosi laziali troveranno un primo alleggerimento: la Lazio potrà comprare vendendo, è la previsione che troverà compimento quando l’Authority che vigila sui conti della Serie A emetterà il suo verdetto a metà dicembre. Dalle operazioni di gennaio dipenderanno anche le possibilità di spesa, o l’obbligo di tagli, delle sessioni future. Il rischio che venga confermato il mercato a saldo zero, o che si arrivi ad un blocco totale, è tutt’altro che remoto dopo che il valore dell’indicatore del costo del lavoro allargato è passato dall’attuale 0,8 a 0,7. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

